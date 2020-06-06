Чистка поліції в Павлограді: суд арештував начальника та шістьох співробітників

У Києві суд обрав запобіжний захід сімом поліцейським із Павлограда. Їх підозрюють у торгівлі наркотиками та низці інших злочинів.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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– Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До складу банди входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та четверо оперативники Павлоградського відділу поліції, – зазначається в повідомленні.

Чистка поліції в Павлограді

4 червня співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України затримали керівництво Павлоградського відділу поліції у Дніпропетровській області.

Наступного дня відділення розформували. Причиною назвали їх співпрацю зі злочинцями.

З наступного тижня у Павлограді планується посилити добові наряди та оперативні підрозділи. Також введуть посилене патрулювання і додаткові контрольно-пропускні пости у місті.