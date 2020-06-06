PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Чистка поліції в Павлограді: суд арештував начальника та шістьох співробітників

У Києві суд обрав запобіжний захід сімом поліцейським із Павлограда. Їх підозрюють у торгівлі наркотиками та низці інших злочинів.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Читайте: Напали з сокирами і стріляли в поліцію: що відомо про затримання Потону під Харковом

– Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

До складу банди входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та четверо оперативники Павлоградського відділу поліції, – зазначається в повідомленні.

Чистка поліції в Павлограді

4 червня співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України затримали керівництво Павлоградського відділу поліції у Дніпропетровській області.

Наступного дня відділення розформували. Причиною назвали їх співпрацю зі злочинцями.

З наступного тижня у Павлограді планується посилити добові наряди та оперативні підрозділи. Також введуть посилене патрулювання і додаткові контрольно-пропускні пости у місті.

Джерело: ДБР

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка