На Прикарпатті 11-річний хлопчик через голод звернувся до поліції

Під Івано-Франківськом мати не годувала своїх дітей, тому 11-річний хлопчик зателефонував у поліцію та попросив про допомогу.
Працівників служби у справах дітей та центру соціальних служб у помешканні зустріли заплакані та голодні діти, а також їх 35-річна матір, яка відходила після пиятики.
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Дітей тимчасово забрала до себе бабуся.
– За словами дитини, мама постійно залишає їх без нагляду, а в цей день вони навіть нічого не їли, – розповіли правоохоронці.
Справді, продуктів у помешканні не було, проте жінку цей факт не турбував.
– Щоб діти не надокучали їй зі своїми потребами, вона виганяла їх з хати. Найменшого 3-річного сина вона ще раніше спровадила до батька в інший район Прикарпаття. Чоловік, як виявилося, також не байдужий до алкоголю і не надто переймається дитиною, – розповіли у поліції.
На матір за невиконання обов’язків по вихованню дітей поліцейські склали адмінпротокол.
Горе-матір з Херсону
У Херсоні мати викинула немовля на смітник. Труп дитини знайшли в сміттєвому баку біля під’їзду багатоповерхівки.
За попередніми даними судово-медичної експертизи, дитина померла внаслідок асфіксії (удушення), хоча вона народилася живою. Зараз співробітники поліції шукають мати дитини.
Джерело: Ювенальна превенція Прикарпаття