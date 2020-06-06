Під Івано-Франківськом мати не годувала своїх дітей, тому 11-річний хлопчик зателефонував у поліцію та попросив про допомогу.

Працівників служби у справах дітей та центру соціальних служб у помешканні зустріли заплакані та голодні діти, а також їх 35-річна матір, яка відходила після пиятики.

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Дітей тимчасово забрала до себе бабуся.

– За словами дитини, мама постійно залишає їх без нагляду, а в цей день вони навіть нічого не їли, – розповіли правоохоронці.

Справді, продуктів у помешканні не було, проте жінку цей факт не турбував.

– Щоб діти не надокучали їй зі своїми потребами, вона виганяла їх з хати. Найменшого 3-річного сина вона ще раніше спровадила до батька в інший район Прикарпаття. Чоловік, як виявилося, також не байдужий до алкоголю і не надто переймається дитиною, – розповіли у поліції.

На матір за невиконання обов’язків по вихованню дітей поліцейські склали адмінпротокол.











Мати не годувала: на Прикарпатті 11-річний хлопчик через голод звернувся до поліції / 3 фотографии

Горе-матір з Херсону

У Херсоні мати викинула немовля на смітник. Труп дитини знайшли в сміттєвому баку біля під’їзду багатоповерхівки.

За попередніми даними судово-медичної експертизи, дитина померла внаслідок асфіксії (удушення), хоча вона народилася живою. Зараз співробітники поліції шукають мати дитини.

Джерело: Ювенальна превенція Прикарпаття