У Павлограді розформували відділ поліції – Аваков озвучив причину

Павлоградський відділ поліції у Дніпропетровській області розформували. Причиною назвали їх співпрацю зі злочинцями.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
– Внутрішня безпека поліції провела слідчі дії. Результат розслідування – співпраця правоохоронців з наркоторговцями та іншими злочинцями, – заявив міністр.
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Причина розформування
4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки поліції затримали співробітників відділу та начальника Павлоградського відділу поліції.
За даними слідства, вони фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів. Також налагодили співпрацю з злочинцями.
Під час проведення понад 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби для катувань та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.
Що буде з поліцейскими
Голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції, разом з чотирма підрозділами, що до нього входять.
500 працівників відділу вивели за штат. Вони пройдуть переатестацію.
– Окрім розформування Павлоградського відділу поліції, будуть оптимізовані структури кримінальної поліції, превенції та підрозділів досудового розслідування. Керівники пройдуть процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок буде скорочено до 20% особового складу, – пояснив Клименко.
Тимчасовим керівником відділку призначили начальника Департаменту внутрішньої безпеки Ігоря Мартищука.
Область чекає відпрацювання
Заступник глави МВС Вадим Троян очолить оперативний штаб, який проведе профілактичні заходи по відпрацюванню злочинності у регіоні.
З наступного тижня планується посилити добові наряди та оперативні підрозділи, крім того ввести посилене патрулювання. Розгорнуть додаткові контрольно-пропускні пункти та пости.
Окремо будуть проведені слідчі та розшукові дії, виявлятимуть осіб, які налагодили незаконне постачання зброї та боєприпасів.
Заступник міністра Олександр Гогілашвілі окремо координуватиме питання боротьби з наркозлочинністю в області.
Звільнення Авакова
Постанову за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з посади зареєстрували у Верховній Раді. Документ вже підписали 56 народних депутатів.
На сайті парламенту документ зареєстрований під номером 3606.
2 червня депутат Слуга народу Євген Шевченко з трибуни парламенту висловився за відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ. В цей же день Голос почав збір підписів за звільнення.
Сам Аваков відмовився коментувати ситуацію щодо його відставки.