У Павлограді розформували відділ поліції – Аваков озвучив причину

Павлоградський відділ поліції у Дніпропетровській області розформували. Причиною назвали їх співпрацю зі злочинцями.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Внутрішня безпека поліції провела слідчі дії. Результат розслідування – співпраця правоохоронців з наркоторговцями та іншими злочинцями, – заявив міністр.

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Причина розформування

4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки поліції затримали співробітників відділу та начальника Павлоградського відділу поліції.

За даними слідства, вони фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів. Також налагодили співпрацю з злочинцями.

Під час проведення понад 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби для катувань та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

Що буде з поліцейскими

Голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції, разом з чотирма підрозділами, що до нього входять.

500 працівників відділу вивели за штат. Вони пройдуть переатестацію.

– Окрім розформування Павлоградського відділу поліції, будуть оптимізовані структури кримінальної поліції, превенції та підрозділів досудового розслідування. Керівники пройдуть процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок буде скорочено до 20% особового складу, – пояснив Клименко.

Тимчасовим керівником відділку призначили начальника Департаменту внутрішньої безпеки Ігоря Мартищука.

Область чекає відпрацювання

Заступник глави МВС Вадим Троян очолить оперативний штаб, який проведе профілактичні заходи по відпрацюванню злочинності у регіоні.

З наступного тижня планується посилити добові наряди та оперативні підрозділи, крім того ввести посилене патрулювання. Розгорнуть додаткові контрольно-пропускні пункти та пости.

Окремо будуть проведені слідчі та розшукові дії, виявлятимуть осіб, які налагодили незаконне постачання зброї та боєприпасів.

Заступник міністра Олександр Гогілашвілі окремо координуватиме питання боротьби з наркозлочинністю в області.

Звільнення Авакова

Постанову за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з посади зареєстрували у Верховній Раді. Документ вже підписали 56 народних депутатів.

На сайті парламенту документ зареєстрований під номером 3606.

2 червня депутат Слуга народу Євген Шевченко з трибуни парламенту висловився за відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ. В цей же день Голос почав збір підписів за звільнення.

Сам Аваков відмовився коментувати ситуацію щодо його відставки.