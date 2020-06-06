Викрадення вантажівки на Київщині: підліткові оголосили про підозру

На Київщині 15-річний вихованець центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що на Макарівщині утретє викрав транспортний засіб, цього разу він вирішив покататися на чужій вантажівці.

Хлопець зі своїм товаришем, якому 11 років, втекли з центру близько 2 години ночі, щоб далеко не йти пішки, він через шпарину проник на приватну територію, звідки викрав вантажний тягач МАN.

Однак дітям не вдалось далеко заїхати, оскільки колеса застрягли у багнюці, після чого вони пішли у сусіднє село до магазину зігрітися.

Там старшого хлопця, який вже для місцевих жителів став “відомим втікачем”, впізнала пильна продавчиня, вона запропонувала дітворі чай та смаколики, а в цей час викликала ювенальну поліцію.

Вже там неповнолітній юнак зізнався у викраденні вантажівки і дістав з кишені ключі від цього авто.

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Загрожує до 8 років в’язниці: на Київщині неповнолітній утретє викрав машину / 4 фотографии

Меншого втікача ювенальні поліцейські повернули до виховного закладу, старшого хлопця поліція затримала і він зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі Макарівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

Неповнолітньому зловмиснику оголосили підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викрадення машин

25 травня на Київщині автомеханік викрав машину з СТО у с. Петропавлівська Борщагівка, на якій працював.

Після того, як 40-річний чоловік вжив алкоголь, він вирішив скористатися авто, яке залишили разом із ключами для ремонту.

П’яний водій дорогою скоїв аварію. Правоохоронці, які прибули для оформлення ДТП, визначили, що чоловік пересувався на викраденому транспортному засобі.