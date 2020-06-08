У підозрюваного в потрійному вбивстві у Фастові був психічний розлад і він повинен був проходити лікування в Глевасі.

Про це розповіла мати чоловіка, який влаштував різанину.

За її словами, сина не лікували, тому що у неї не було грошей.

Також вона розповіла, що життя їй врятувала ковдра.

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7 червня 28-річного жителя Фастова затримали за вбивство за рідної сестри і пари квартирантів. Мати, яка здавала частину будинку, також отримала численні удари ножем, але вижила і була госпіталізована у важкому стані.

Про інцидент в поліцію повідомили медики, яких викликав небайдужий місцевий житель.

На місці трагедії поліцейські виявили три трупи – 31-річну сестру підозрюваного, а також чоловіка і жінку. Тіла направлені на експертизу, проводиться розслідування.

За фактом було відкрито провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Вбивці загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічний термін.