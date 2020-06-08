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Факти / Надзвичайні події

В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході

В Одесі 8 червня ВАЗ 2101, за кермом якого був 30-річний громадянин Азербайджану без посвідчення водія, збив чотирьох дітей на пішохідному переході.

Внаслідок аварії одного з хлопчиків госпіталізували з травмами ніг. Решта троє дітей уникнули серйозних травм. Їх оглянули медики швидкої та відпустили додому.

За словами активіста Дем`яна Ганула, діти переходили дорогу на зелене світло.

Він додав, що працювати патрульним, які прибули на місце, заважали представники азербайджанської громади, які приїхали підтримати свого.

Врешті-решт патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.

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  • В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході
  • В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході
  • В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході
  • В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході
  • В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході
  • В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході
  • В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході
  • В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході
В Одесі азербайджанець без прав збив чотирьох дітей на переході / 4 фотографии

Смерть на пішохідному переході в Одесі

20 травня в Одесі водій маршрутного таксі порушив правила дорожнього руху та наїхав на чоловіка на пішохідному переході.

Попередньо, водій маршрутки виїхав на пішохідний перехід, коли світлофор показував червоний сигнал, а чоловік уже рухався ним через дорогу.

Від отриманих травм жертва аварії загинула на місці.

Фото: Думская

Джерело: Нацполіція

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