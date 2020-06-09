Момент ДТП на автомобілі Mitsubishi Pajero іноземного посла, яка сталася 9 червня на вулиці Гончаренко у Києві, потрапив на відео.

Фактам ICTV вдалося роздобути кадри, які зафіксували, як чоловік, який раніше викрав транспортний засіб, на швидкості влетів у стовпи для обмеження руху. Через зіткнення передня частина автомобіля була розтрощена.

Після аварії чоловік покинув місце аварії.

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О 9.00 9 червня київський поліція отримала повідомлення про те, що нетверезий чоловік спробував викрасти автомобіль, який належить послу іноземної держави.

Чоловік проник до резиденції, викрав ключі і спробував втекти, але потрапив в ДТП.

Викрадач кинув авто і спробував втекти, але поліція його затримала. Ним виявився хлопець 1999 року народження. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.