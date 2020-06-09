У Миколаєві підлітки після купання у фонтані вирішили висушити свій одяг на Вічному вогні у Сквері імені 68-ми десантників, а весь процес знімали на відео.

На зауваження перехожих зупинитися дівчата не реагували та відповідали лайкою.

Містян обурила така поведінка, тому поліція провела виховну роботу з батьками 15-річних дівчат.

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– Оскільки діти ще не досягли віку, з якого настає адмінвідповідальність, за їхні дії відповідатимуть батьки, яким загрожують чималі штрафи. Неповнолітні змінили своє ставлення до такої необдуманої поведінки, жалкують про те, що сталось та вибачились перед громадою, – йдеться у повідомленні.

Меморіальний сквер імені 68-ми десантників знаходиться у самому центрі Миколаєва. Названий на честь морських піхотинців під командуванням К. Ольшанського.

Майже увесь склад загинув у важких боях за визволення міста у березні 1944 року. Вічний вогонь було споруджено неподалік братської могили загиблих десантників.

Схожий випадок відбувся незадовго після 9 травня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у Білій Церкві: там дві дівчини вирішили приготувати їжу на Вічному вогні в парку Слави.

Дівчата вели себе зухвало і не реагували на зауваження прохожих. Небайдужі громадяни звернулися до поліції.