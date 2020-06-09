На Київщині вагітну жінку та всю її родину шантажує група зловмисників, які поширюють фейкові фото порнографічного змісту.

Постраждала Маріанна здогадується, що це справа колекторських фірм, які шляхом погроз вибивають з людей гроші.

Щоденні телефонні дзвінки закінчуються вимаганням коштів, яких жінка навіть не позичала.

– Часом вони можуть сказати такі слова, від яких мороз по тілу. Б’ють по найболючішому – бажали смерті моїй ненародженій дитині, моїй бабусі, у якої рак, два інсульти і дуже важкий стан.

Читайте: Знімав зґвалтування дівчинки на телефон: кіберполіція затримала чотирьох педофілів

Крім Маріанни, від таких дзвінків страждають й інші члени її родини. Однак з’ясувалося, що усі вони – “боржники”. От тільки жодних кредитів, стверджують постраждалі, вони не брали.

– Нещодавно я отримала СМС від мого оператора, де йшлося про заміну номера телефону. Коли я подзвонила і запитала, у чому справа, мені відповіли, нібито я загубила телефон і його віддали іншій людині. Вранці я отримала повідомлення про блокування мого рахунку в банку, згодом – що мені погоджено кредит, – поділилася тітка Маріанни Ольга.

Місцевий дільничний відмовився відкрити кримінальне провадження, а от у столичній поліції розповіли, що випадки такого шахрайства частішають.

– У нас є дані, що вся особиста інформація клієнтів витікає із самих банківських установ, – повідомила речниця Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська.

У міністерстві цифорової трансформації теж знизують плечима. Мовляв, руки шахраям розв’язує недосконале законодавство. Ніхто не контролює діяльність сумнівних кредитних контор.

– Потерпілим ми радимо звертатися до служб підтримки соціальних мереж для видалення такого матеріалу. Є служби юридичної правової допомоги, де також можна отримати коментарі, – додала радниця із питань захищеності в інтернеті Мінцифри Анастасія Дьякова.

А ще експерти радять записувати розмови, копіювати світлини і звертатися до кіберполіції.

Якщо раптом ви стали жертвою хакерів, які отримали доступ до вашої банківської карти, існує чотири екстренних кроки, як врятуватися від кібершахрайства.

Експерти переконують, що доступ до рахунків українців можна отримати завдяки вірусам, які зазвичай закладені у неліцензованих сайтах із музикою, фільмами, іграми тощо.

А для здійснення злочинцям достатньо знати лише номер банківського рахунку, скільки є на ньому грошей та пароль доступу.