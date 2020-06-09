Тіло розкладалося три тижні: на Полтавщині дівчина померла у власній квартирі

У Кременчуці на Полтавщині у власній квартирі померла 25-річна дівчина, але ніхто не знав про її загибель, тому тіло поволі розкладалося у квартирі, аж поки сусіди не забили на сполох через дивний запах, який йшов з помешкання.

Дівчина жила на четвертому поверсі та ніколи не спілкувалася з сусідами. Ніхто не помітив її відсутності, але сморід відчули всі.

Коли запах заполонив увесь під’їзд, сусіди викликали поліції. У квартирі правоохоронці виявили труп жінки, який розкладався три тижні, однак ознак насильницької смерті на тілі не було.

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Остаточну причину загадкової смерті встановить судово-медична експертиза, але чому жінку ніхто не шукав? Виявляється, мама, яка й купила квартиру доньці, працює в Італії, а колег у загиблої не було, бо ж ніде не працювала.

Тіло дівчини досі не забрали з моргу, бо через закриті кордони поховати його зараз просто нікому.

Смерть жінки на Одещині

Подібний випадок стався в Одеській області, жінка протягом декількох місяців приховувала смерть своєї мами, щоб отримувати її пенсію.

Тіло жінки виявила онучка, яка прийшла провідати бабусю. Поліція з’ясувала, що смерть потерпілоїнаступила ще чотири місяці тому.