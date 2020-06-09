У Калуші медики відмовились приймати пенсіонерку з підозрою на Covid-19 – жінка померла

На Прикарпатті медики чотири години тримали у приймальному покої пацієнтку, у якої була підозра на Covid-19. Однак медики не надали допомогу жінці, а відправили в іншу лікарню, куди 68-річна пенсіонерка не змогла доїхати, бо втратила свідомість і померла напівдорозі.

Попередній діагноз – двостороння пневмонія та підозра на Covid-19. Відділення кардіології, куди направили хвору, виявилося закритим через спалах коронавірусу.

Директор Калуської районної лікарні Валерій Паляниця зазначив, що відповідно до висновку патологоанатома у жінки була масивна тромбоеболія легеневої артерії.

– Це скажемо так, на діагноз, а на вирок. Багато станів завершується цими тромбоеболіями, але якщо говорити про масивну тромбоеболію – це фактично миттєва смерть, – наголосив лікар.

Заступниця міського голови Калуша Наталя Табачук каже, що експертна комісія виявила прорахунки в алгоритмі надання медичної допомоги.

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Заступник міського голови з медичних питань, медичний директор Калуської районної лікарні та ще четверо лікарів уже отримали догани. З таким покаранням родичі померлої, щоправда, не погоджуються. Вимагають, аби керівництво лікарні не лише позбавили премії, а й взагалі звільнили.

Родичі загиблої вже написали заяву в поліцію і вимагають відкриття кримінальної справи.

Смерть від Covid-19

10 травня від коронавірусу помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, а 14 травня від коронавірусу помер лікар-онкохірург Ігор Закала. Медик захворів у квітні, а після погіршення стану здоров’я його підключили до апарату штучної вентиляції легенів, однак безрезультатно.