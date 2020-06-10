У Києві на вулиці Луговій 29-річний хуліган кинув у вікно тролейбусу камінь та поранив жінку.

Правоохоронці встановили, що чоловік спочатку розпочав конфлікт із водієм транспортного засобу, коли вирішив проїхатися на драбині ззовні тролейбусу.

Після того, як водій зупинився та зробив чоловіку зауваження, той кинув у вікно камінь, розбив його та влучив жінці у голову. Її госпіталізували.

Правоохоронці затримали зловмисника, йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує п’ять років в’язниці.











У Києві жінці, яка їхала в тролейбусі, розбили каменем голову / 3 фотографии

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Стрілянина на зупинці

У Миколаєві 7 червня дві компанії влаштували розбірки прямо на зупинці громадського транспорту.

Спершу чоловіки почали битися, а потім відкрили стрілянину, внаслідок якої двоє з них постраждали.

Хуліганам загрожує строк від трьох до семи років в’язниці.