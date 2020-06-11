Боялася залицяльника матері: у Кривому Розі школярка вистрибнула з вікна

У Кривому Розі 13-річна дівчинка вистрибнула з вікна на другому поверсі, адже боялася нового кавалера своєї матері.

– Дівчинка сказала, що якийсь чоловік стукав у двері. Я, каже, злякалася і стрибнула. Кинула подушки, але стрибнула повз них. А мама прийшла, коли швидка забрала дівчинку, і була вже ніяка, – розповіла сусідка.

Дівчинку одразу доправили до реанімації. У неї діагностували забій хребта. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.

Мешканці будинку жаліють дівчинку, мовляв, дитина завжди привітна та весела. Нажахані люди повірити не можуть, що підліток наважився на таке безумство.

Сусіди не вважали родину постраждалої благополучною, мати її виховує сама, але частенько прикладається до пляшки.

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Народила і вистрибнула з вікна пологового

1 червня у Кривому Розі сталася загадкова трагедія – 19-річна дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку і загинула.

Перед самогубством дівчина народила дочку та заявила, що відмовляється від дитини.

Як розповіли медики, дівчина навіть не знала, який у неї термін вагітності та на обліку не перебувала.