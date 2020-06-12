В Одесі продовжують розбирати завали житлового будинку, який розташований на вулиці Ясній.

Тимчасово без даху над головою залишились 38 жителів. Частина з них тепер живе у радянському дитячому таборі.

Та головне питання, яке турбує всіх – хто винен у тому, що будинок обвалився. У міськраді вже заявили, що це провина власників квартири на четвертому поверсі. Мовляв, вони самовільно зробили реконструкцію квартири.

Однак власниця запевняє, що купила житло шість років тому і нічого у ньому не змінювала. З технічними документами також все було гаразд.

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Сама квартира на четвертому поверсі була фактично пентхаусом з власною мансардою нагорі. Але досвідчені ріелтори упевнені, що навіть з кричущими порушенням такі пентхауси вдається узаконити.

Тепер же мешканці обурені, бо все відбувалося буквально під носом ЖЕКу, який навіть не реагував на скарги.

Архітектори говорять і про іншу причину обвалу. На аварійність, мовляв, надзвичайно сильно вплинула хаотична забудова в рекреаційному районі. За останні 20 років тут звели дев’ять багатоповерхівок, тому обвал на Ясній – далеко не останній випадок.

Житловий будинок у центрі Одеси обвалився 10 червня. В результаті обвалення була пошкоджена газова труба.

У МВС уточнили, що споруда 1912 року. У будинку – 10 квартир. Всього там зареєстровані 37 жителів, але проживали 24 людини.

У зруйнованій частині будинку було п’ять квартир, в яких проживали чотири сім’ї.