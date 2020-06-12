Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти

Під будівлею Шевченківського суду, де проходить засідання у справі одеського активіста Сергія Стерненка, зібралися активісти.
Вони намагалися прорватися в будівлю, але дорогу їм перегородила поліція.
Активісти влаштували сутички з правоохоронцями і кинули димову шашку.
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11 червня Стерненку вручили підозру. Його підозрюють в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Хто такий Сергій Стерненко і в чому його звинувачують
Сергій Стерненко був екс-главою Правого сектору в Одеській області в період 2014-2017 року. Зараз він лідер громадської організації Небайдужі.
Він відомий своїми націоналістичними поглядами, а його ім’я пов’язане з гучними скандалами. Не раз Стерненко з однодумцями зривав в Одесі концерти російських і українських зірок, які виступали в Росії.
На Стерненка було скоєно чотири замахи. Під час одного з них він отримав пошкодження руки та забій голови. Одного з нападників він смертельно вдарив ножем у живіт.
Поліція почала розслідувати вбивство нападника на Стерненка як умисне.