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Факти / Надзвичайні події

Справа Стерненка: активісти влаштували сутички з поліцією під будівлею суду

Під будівлею Шевченківського суду, де проходить засідання у справі одеського активіста Сергія Стерненка, зібралися активісти.

Вони намагалися прорватися в будівлю, але дорогу їм перегородила поліція.

Активісти влаштували сутички з правоохоронцями і кинули димову шашку.

Читайте: Допит Стерненка не пов’язаний із оголошенням йому підозри – СБУ

  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
  • Суд у справі Стерненка: під будівлею зібралися активісти
Справа Стерненка: активісти влаштували сутички з поліцією під будівлею суду / 5 фотографий

11 червня Стерненку вручили підозру. Його підозрюють в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Хто такий Сергій Стерненко і в чому його звинувачують

Сергій Стерненко був екс-главою Правого сектору в Одеській області в період 2014-2017 року. Зараз він лідер громадської організації Небайдужі.

Він відомий своїми націоналістичними поглядами, а його ім’я пов’язане з гучними скандалами. Не раз Стерненко з однодумцями зривав в Одесі концерти російських і українських зірок, які виступали в Росії.

На Стерненка було скоєно чотири замахи. Під час одного з них він отримав пошкодження руки та забій голови. Одного з нападників він смертельно вдарив ножем у живіт.

Поліція почала розслідувати вбивство нападника на Стерненка як умисне.

Джерело: Київ Оперативний

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