У селі Княжичі Броварського району Київської області місцевий депутат накинувся на дітей з палицею.

Він почав їх бити через те, що ті прийшли на озеро, яке, начебто, є приватним. Діти пояснили, що до озера підійшли з лугу, де немає жодного паркану. Огорожу видно тільки з вулиці.

Попри те, що вони вибачилися і збиралися піти, чоловік все одно не відступив. 14-річний підліток розповів, що односелець двічі вдарив його палицею по спині. Діти втекли і одразу повідомили батькам.

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Зі свого боку чоловік пояснив, що ділянка належить його родині, а озеро на ній вони викопали самотужки. Тільки документів для підтверждення своїх слів він не показав, а те, що бив дітей, категорично заперечує.

Рідні підлітка, якого нібито побили палицею, показують висновки медиків, які констатували у хлопця забій нирки.

Заяву у поліцію написав і сам депутат, повідомивши, що у нього стріляв батько дітей. Він переконаний, що він і його брати стали жертвами.

Саме село Княжичі вже не вперше опиняється у центрі скандалу. Наприкінці 2016 року тут сталася стрілянина між поліцейськими, у результаті якої загинули п’ятеро правоохоронців.

Тоді поліцейські проводили спецоперацію проти грабіжників. В одному з прилеглих будинків спрацювала сигналізація. На місце події прибув наряд держслужби охорони.

Співробітники КОРД вирішили, що поліцейські розвідники у біді. Тому між ними розпочалася перестрілка.