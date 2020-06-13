ДТП в Дніпрі: в результаті аварії постраждали три людини

У Дніпрі на Січеславською Набережній в результаті зіткнення постраждали три людини.
Skoda і Volkswagen їхали однією смугою, а мікроавтобус Toyota рухався їм назустріч. Водій Skoda різко зупинився.
Чоловік за кермом Volkswagen не встиг зорієнтуватися і натиснув на гальма, через що його винесло на зустрічну смугу, де він врізався в Toyota.
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В результаті удару мікроавтобус перекинувся на дах.
Двох постраждалих госпіталізували в міську лікарню №16, дитину доставили в обласну дитячу лікарню на Космічній.
ДТП в Одесі
В Одесі 8 червня ВАЗ 2101, за кермом якого був 30-річний громадянин Азербайджану без посвідчення водія, збив чотирьох дітей на пішохідному переході.
Внаслідок аварії одного з хлопчиків госпіталізували з травмами ніг. Решта троє дітей уникнули серйозних травм.