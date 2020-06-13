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Факти / Надзвичайні події

У Харкові з даху житлового будинку невідомі кинули вибухівку

У Харкові біля житлової багатоповерхівки на вулиці Зернова стався вибух.

З даху п’ятиповерхового будинку невідомі кинули предмет циліндричної форми, який потім вибухнув. На щастя, ніхто не постраждав.

Про інцидент у поліцію повідомила місцева мешканка. На місце події виїхали слідчі Слобідського відділу поліції та вилучили залишки.

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Правоохоронці вирішують питання щодо внесення інформації про вибух до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі слідство триває.

1 червня у Києві чоловік намагався “підірвати” міст Метро. Він стояв на шляхопроводі з пакетом, від якого тягнувся провід та погрожував вчинити вибух.

Чіткого мотиву у чоловіка не було. Пізніше виявилося, що у пакеті була звичайна земля, а чоловік має психічні розлади.

“Мінеру” мосту Метро суд обрав запобіжний захід – його на два місяці відправили у СІЗО, а потім перевели до психлікарні.

Джерело: Нацполіція

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