PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Спроба самогубства: у Харківській області чоловік підірвав себе гранатою

У Харківській області в місті Ізюм 62-річний чоловік хотів накласти на себе руки. На подвір’ї одного з будинків місцеві жителі почули вибух і викликали поліцію.

Відомо, що чоловік мешкав разом з дружиною. Через хворобу у нього були постійні проблеми зі здоров’ям. Тому він вийшов на подвір’я будинку та підірвав гранату, яку тримав у руці.

Від вибуху потерпілий отримав чисельні травми.

Читайте: Набрид карантин: у Харкові чоловік вбив дружину та мало не підірвав будинок

  • У Харківській області чоловік підірвав себе гранатою
  • У Харківській області чоловік підірвав себе гранатою
  • У Харківській області чоловік підірвав себе гранатою
  • У Харківській області чоловік підірвав себе гранатою
  • У Харківській області чоловік підірвав себе гранатою
  • У Харківській області чоловік підірвав себе гранатою
Спроба самогубства: у Харківській області чоловік підірвав себе гранатою / 3 фотографии

Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Наразі медики борються за його життя.

Нещодавно схожу спробу самогубства зафіксували у Дніпропетровській області. У місті Новомосковськ чоловік підірвав свою квартиру, намагавшись вкоротити собі віку.

Вибух стався в результаті витоку газу, постраждалого госпіталізували з опіками I-II ступеня. Вогонь знищив все майно і зруйнував стіну з сусідньою квартирою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка