У Харківській області в місті Ізюм 62-річний чоловік хотів накласти на себе руки. На подвір’ї одного з будинків місцеві жителі почули вибух і викликали поліцію.

Відомо, що чоловік мешкав разом з дружиною. Через хворобу у нього були постійні проблеми зі здоров’ям. Тому він вийшов на подвір’я будинку та підірвав гранату, яку тримав у руці.

Від вибуху потерпілий отримав чисельні травми.

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Спроба самогубства: у Харківській області чоловік підірвав себе гранатою / 3 фотографии

Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Наразі медики борються за його життя.

Нещодавно схожу спробу самогубства зафіксували у Дніпропетровській області. У місті Новомосковськ чоловік підірвав свою квартиру, намагавшись вкоротити собі віку.

Вибух стався в результаті витоку газу, постраждалого госпіталізували з опіками I-II ступеня. Вогонь знищив все майно і зруйнував стіну з сусідньою квартирою.