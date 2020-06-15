Начальник поліції Києва Андрій Крищенко на час розслідування інциденту щодо застосування сили поліцейськими під час затримання учасників мітингу на підтримку активіста Сергія Стерненка під Шевченківським судом відсторонив від роботи двох правоохоронців.

За його словами, вони вже звернулися до ЗМІ з проханням надати відповідні відео та фото для створення об’єктивної картини.

Він також повідомив деякі подробиці затримання п’ятьох активістів, наголосивши, що на них складено адміністративні протоколи.

Крищенко сказав, що один із них конфліктував із журналістом телеканалу, а інші – перешкоджали роботі поліції.

Тому на затриманих кладено адмінпротоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Відкрито також кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

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Водночас усіх затриманих вже відпустили. Це підтвердив нардеп від Голосу Роман Лозинський, який раніше повідомив, що на нього також напали поліцейські.











Через сутички під судом у Києві двох поліцейських відсторонили від роботи / 3 фотографии

Шевченківський райсуд Києва 15 червня відправив одеського активіста Сергія Стерненка на два місяці під домашній арешт.

Його звинувачують в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Під будівлею суду сьогодні сталися сутички між мітингувальниками та поліцією, внаслідок яких затримано п’ятьох активістів.