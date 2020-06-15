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Факти / Надзвичайні події

Ножем у шию: на Київщині пацієнт смертельно поранив лікаря

У Володарській районній лікарні на Київщині 45-річний пацієнт смертельно поранив лікаря-педіатра.

Киянин гостював у родичів, але раптом його поведінка стала агресивною, тому разом із поліцією чоловіка транспортували до місцевої лікарні.

З’ясувалося, що за день до інциденту столичні лікарі виявили у нього серйозні психічні розлади.

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На Київщині пацієнт смертельно поранив лікаря

Через недбалість медперсоналу чоловік зміг втекти із палати, обладнаної металевими решітками. Пацієнт зайшов до найближчого кабінету, схопив там ніж і завдав ним удар в шию лікарю-педіатру.

– За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ. Запобіжний захід йому обере суд, – повідомили у поліції.

Причиною, чому чоловіка не було вчасно передано до психіатричної установи, стала відсутність повного пакету документів та результатів його аналізів. Саме тому його залишили у звичайній лікарні до ранку.

Тим часом не всі українські медики в умовах пандемії задоволені умовами праці та результатами реформи. Великий відсоток захворюваності Covid-19, недоотримання зарплатні та скорочення лікарів провокують хвилю протестів.

Згідно зі статистикою, нині на коронавірус захворів кожен п’ятий український лікар. Одна з причин шалених темпів захворюваності – брак засобів захисту. Однак іноді в лікарнях не вистачає навіть масок і бахіл.

Українські медики очікують на рішення влади стосовно подальшої долі реформи.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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