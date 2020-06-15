Під Шевченківським райсудом Києва, який продовжує обирати запобіжний захід Сергію Стерненку, сталися сутички між поліцією та мітингувальниками, що прийшли підтримати одеського автивіста.

Правоохоронці 15 червня затримали п’ятьох активістів. Водночас у столичній поліції визнали, що копи застосували силу. Тому призначено службове розслідування, матеріали якого передадуть до Державного бюро розслідувань.

У поліції пояснили, що нібито один із мітингувальників спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали його затриманню та нецензурно висловлювалися.

Усіх доправили до управління поліції. Там встановлять їхні особи та нададуть правову кваліфікацію.

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Раніше народний депутат від фракції Голос Роман Лозинський заявив, що на нього напали поліцейські під Шевченківським судом, коли він намагався перешкодити затриманню активістів.

На відео у соцмережі видно, що на ньому розірвано одяг.

За його словами, поліцейських не зупинило посвідчення народного обранця.

– В хід пішли їхні лікті, кулаки…Тому зараз я буду складати заяву до Нацполіції щодо перешкоджання діяльності народного депутата, – наголосив він.

У Голосі вже висловили протест через затримання активістів та напад на народного обранця з вимогою розслідування інциденту.

Суд почав обирати запобіжний захід Стерненку ще 12 червня. Того дня двічі були зіткнення між активістами і правоохоронцями.

Екс-лідер одеського Правого сектора Стерненко став жертвою трьох нападів у 2018 році. Останнє було фатальним для Івана Кузнєцова, який напав на нього.

Активіст називає це самозахистом, але 11 червня йому оголосили підозру в умисному вбивстві.

Його справу розглядають за двома статтями ККУ – ч. 1 ст. 115 ч. Умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині та ч. 2 ст. 263 Носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу.