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Поліція застосувала силу під судом у справі Стерненка – призначено розслідування

Під Шевченківським райсудом Києва, який продовжує обирати запобіжний захід Сергію Стерненку, сталися сутички між поліцією та мітингувальниками, що прийшли підтримати одеського автивіста.

Правоохоронці 15 червня затримали п’ятьох активістів. Водночас у столичній поліції визнали, що копи застосували силу. Тому призначено службове розслідування, матеріали якого передадуть до Державного бюро розслідувань.

У поліції пояснили, що нібито один із мітингувальників спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали його затриманню та нецензурно висловлювалися.

Усіх доправили до управління поліції. Там встановлять їхні особи та нададуть правову кваліфікацію.

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Раніше народний депутат від фракції Голос Роман Лозинський заявив, що на нього напали поліцейські під Шевченківським судом, коли він намагався перешкодити затриманню активістів.

На відео у соцмережі видно, що на ньому розірвано одяг.

За його словами, поліцейських не зупинило посвідчення народного обранця.

–  В хід пішли їхні лікті, кулаки…Тому зараз я буду складати заяву до Нацполіції щодо перешкоджання діяльності народного депутата, – наголосив він.

У Голосі вже висловили протест через затримання активістів та напад на народного обранця з вимогою розслідування інциденту.

Суд почав обирати запобіжний захід Стерненку ще 12 червня. Того дня двічі були зіткнення між активістами і правоохоронцями.

Екс-лідер одеського Правого сектора Стерненко став жертвою трьох нападів у 2018 році. Останнє було фатальним для Івана Кузнєцова, який напав на нього.

Активіст називає це самозахистом, але 11 червня йому оголосили підозру в умисному вбивстві.

Його справу розглядають за двома статтями ККУ – ч. 1 ст. 115 ч. Умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині та ч. 2 ст. 263 Носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Джерело: Нацполіція

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