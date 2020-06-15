У Львівській області 16-річного хлопця вбила блискавка

У Львівській області хлопця смертельно травмувала блискавка.

У селі Підгірці Бродівського району 13 червня близько 18.00 під час випасання худоби у 16-річного хлопця влучила блискавка.

Повідомлення про нещасний випадок надійшов до служби порятунку 14 червня о 12.08.

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Через це ГУ ДСНС України у Львівській області нагадує правила поведінки під час грози:

якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері, а у приміщенні не повинно бути протягу;

найкраще ховатись у автомобілі або у будинку із громовідводом. Авто не можна паркувати під деревами. Також потрібно зачинити вікна, зняти антену;

не можна ховатися під деревом, адже воно притягує блискавку і є небезпека падіння важких гілок;

уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

якщо ви опинилися у лісі, не варто йти на підвищення, потрібно триматись місця, де низькі дерева;

у полі у негоду найкраще знайти заглиблення у землі. Бажано, щоб воно було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Найкраще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі;

не користуватись під час грози електричними приладами, потрібно їх вимикати;

купатись під час грози не можна. У такій ситуації варто одразу прямувати до берега;

під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі потрібно негайно зупинитись та перечекати грозу у безпечному місці;

мобільний телефон є приймачем для кульових блискавок. Під час грози потрібно вимикати його та не користуватись.

Негода в Україні

Через негоду в Україні наразі знеструмлені 178 населених пунктів. Також затоплені села на Івано-Франківщині, а в Чернівецькій області зруйновані дороги.

Відбулося підняття рівня води у річці Черемош, що пошкодило дороги біля сіл Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.

Окрім того, через сильні дощі на Івано-Франківщині піднялась вода в місцевих потічках, що призвело до підтоплення дворогосподарств, житлових будівель та сільськогосподарських угідь.

У Дніпрі за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Внаслідок негоди обірвалися 14 ліній електротранспорту і 12 ліній електропостачання.