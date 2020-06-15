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Факти / Надзвичайні події

У водія стався інсульт: в Одесі авто злетіло з дороги на перехожих

В Одесі автомобіль з’їхав з дороги, зніс огорожу біля дитячого майданчика. В результаті аварії постраждали дві людини, зокрема вагітна жінка.

За інформацією місцевих ЗМІ, водієві легковика стало зле за кермом. У нього стався інсульт. Зараз він перебуває в реанімації.

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Крім того, одразу після аварії деякі перехожі хотіли вчинити самосуд, не розібравшись в ситуації.

  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
  • ДТП в Одесі: авто злетіло з дороги на перехожих, у водія інсульт
У водія стався інсульт: в Одесі авто злетіло з дороги на перехожих / 5 фотографий

ДТП в Одесі 

В Одесі 8 червня ВАЗ 2101, за кермом якого був 30-річний громадянин Азербайджану без посвідчення водія, збив чотирьох дітей на пішохідному переході.

Внаслідок аварії одного з хлопчиків госпіталізували з травмами ніг. Решта троє дітей уникнули серйозних травм.

Джерело: Думская

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