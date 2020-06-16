Нелюдське ставлення: КНУ про побиття поліцією свого аспіранта на протесті

Історичний факультет Національного університету ім. Шевченко обурився через побиття їх аспіранта Олександра Кір’якова.

– З оприлюднених в ЗМІ повідомлень чітко видно, що Кір’якова б’ють поліцейські, коли він вже лежить на землі. Таке нелюдське ставлення до громадянина, молодого дослідника і ветерана війни за незалежність не вкладається у рамки здорового глузду, – заявили в університеті.

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Також на факультеті звернули увагу, що пригода сталася на тлі світових протестів проти поліцейського свавілля.

Побиття аспіранта поліцейськими

Під Шевченківським райсудом Києва, де обирали запобіжний захід Сергію Стерненко, проходив мітинг. Під час протесту під судом сталися сутички між активістами і правоохоронцями.

Учасника акції Олександра Кір’якова поліція била ногами. Також про застосування сили проти нього з боку поліції заявив депутат фракції Голос Роман Лозинський. Дії поліцейських перевіряє ДБР.

Справа Стерненка

24 травня 2018 року на Сергія Стерненко напали Іван Кузнєцов і Олександр Ісайкул. В результаті бійки Стерненка госпіталізували зі струсом мозку і різаною раною руки. Кузнєцов помер від колото-різаних ран. Стерненко заявляє, що завдав удар ножем в рамках самозахисту.

У квітні 2020 року генпрокурор України Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку за статтею вбивство або вбивство із самозахисту буде оголошено в будь-якому разі.

11 червня Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.