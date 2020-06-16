Знущалася і била: у Закарпатській області від рук поліцейської постраждала дівчина

У Закарпатській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень поліцейською у Міжгірському районі області.

Справу відкрили через побиття 18-річної дівчини співробітницею правоохоронних органів.

У поліції пояснили, що дівчина звернулася із заявою про те, що 14 червня близько 03.00 в адмінбудівлі Міжгірського відділу працівниця поліції нібито завдала їй тілесні ушкодження.

Постраждалу відправили на судмедекспертизу для встановлення ступеня важкості тілесних ушкоджень.

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18-річна дівчина розповіла, що разом з подругами відпочивала в смт Міжгір’я , де до них почали чіплятися кілька молодих людей.

Дівчата викликали поліцію, постраждалу разом із хлопцями доправили до відділку поліції для з’ясування обставин.

Саме там, за словами дівчини, жінка-поліцейська знущалася над нею та завдала тілесних ушкоджень.

Цей випадок – не єдиний прояв перевищення поліцією повноважень. Так, наприкінці травня сталося скандальне зґвалтування у Кагарлику. Тоді двоє поліцейських побили та зґвалтували 25-річну дівчину.

Її викликали у відділення поліції як свідка. Співробітник правоохоронних органів надягав потерпілій кайданки та протигаз і кілька разів стріляв з табельної зброї.