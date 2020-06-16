Зупинка метро у Києві: у поліції розповіли деталі

У поліції розповіли деталі про чоловіка, який заблокував роботу метро Києва вдень, 16 червня.

Він проник у тунель, де його виявили пораненим, повідомили у поліції Києва.

Підозрюваний погрожував порізати себе. На вигляд йому 30 років.

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– З ножем в руках зістрибнув на колії та втік в тунель. Поліцейські відшукали чоловіка з пораненням живота. На місце події викликали лікарів, – заявили у поліції.

Нині силовики встановлюють особу потерпілого.

Зупинка метро

У столиці на майже як пів години була паралізована червона гілка метрополітену. Усе через чоловіка, який спершу погрожував завдати собі шкоди, а потім побіг у тунелі.

Метро працює в звичайному режимі.