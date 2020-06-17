Убивство дівчат на Подолі: підозрюваним загрожує довічне

Правоохоронці розкрили жорстоке убивство двох дівчат у Києві, тіла яких 4 січня 2020 року виявили в одній із квартир на Подолі.

Напередодні убивства дівчата 2000 та 2003 років народження погодилися на спільний відпочинок в орендованій квартирі разом із 34-річним чоловіком та його 19-річною спільницею.

Перебуваючи у квартирі, зловмисники вирішили пограбувати своїх жертв, однак зустріли спротив.

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Зловмисники завдали жертвам на двох 45 ножових ударів у шию та грудну клітку.

Підозрювані, яких спіймали на вокзалі в Одесі, перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

Про убивство на Подолі стало відомо, коли власниця квартири прийшла перевірити помешкання, яке здала людям для святкування Нового року. Жінка розповіла, що підозрюваний надіслав їй 3 січня СМС і попередив, що вони приїдуть раніше.

Джерело: Прокуратура Києва