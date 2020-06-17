У Києві через негоду знову затопило вулиці.
Потоки води на вулиці Паньківській заблокували рух транспорту. Машини не можуть їхати.
У районі Подолу, Подільського району та центру столиці все затягнуло хмарами та йде сильний дощ.
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Також стало відомо, що затопило ТРЦ біля Центрального залізничного вокзалу.
Вода із стоків також виливається на вулиці, оскільки вони не витримують такої великої кількості опадів.
За даними Укргідрометцентру, на 17 червня в Україні передбачали грози в окремих районах, град та пориви вітру 15-20 м/с. На Заході буде значний дощ, а саме перший жовтий рівень небезпеки.
Нещодавно в Україні через непогоду було знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях.
Найбільше постраждала Сумська область – 93 населених пункти, Київська – 28, Чернігівська – 21, Луганська – 19, Донецька – 5, Тернопільська – 5, Чернівецька – 3, Кіровоградська – 2, Запорізька – 2.
У Чернівецькій області було затоплено автодорогу.
Фото: PavlovskyNews