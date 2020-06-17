У Києві через негоду знову затопило вулиці.

Потоки води на вулиці Паньківській заблокували рух транспорту. Машини не можуть їхати.

У районі Подолу, Подільського району та центру столиці все затягнуло хмарами та йде сильний дощ.

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Також стало відомо, що затопило ТРЦ біля Центрального залізничного вокзалу.

Вода із стоків також виливається на вулиці, оскільки вони не витримують такої великої кількості опадів.











Авто пливуть дорогою: у Києві знову затопило вулиці / 3 фотографии

За даними Укргідрометцентру, на 17 червня в Україні передбачали грози в окремих районах, град та пориви вітру 15-20 м/с. На Заході буде значний дощ, а саме перший жовтий рівень небезпеки.

Нещодавно в Україні через непогоду було знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях.

Найбільше постраждала Сумська область – 93 населених пункти, Київська – 28, Чернігівська – 21, Луганська – 19, Донецька – 5, Тернопільська – 5, Чернівецька – 3, Кіровоградська – 2, Запорізька – 2.

У Чернівецькій області було затоплено автодорогу.

Фото: PavlovskyNews