PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Авто пливуть дорогою: у Києві знову затопило вулиці

У Києві через негоду знову затопило вулиці.

Потоки води на вулиці Паньківській заблокували рух транспорту. Машини не можуть їхати.

У районі Подолу, Подільського району та центру столиці все затягнуло хмарами та йде сильний дощ.

Читайте: Негода пройшлась Україною: знеструмлено 300 населених пунктів

Також стало відомо, що затопило ТРЦ біля Центрального залізничного вокзалу.

Вода із стоків також виливається на вулиці, оскільки вони не витримують такої великої кількості опадів.

  • у києві затопило вулиці
  • у києві затопило вулиці
  • у києві затопило вулиці
  • у києві затопило вулиці
  • у києві затопило вулиці
  • у києві затопило вулиці
Авто пливуть дорогою: у Києві знову затопило вулиці / 3 фотографии

За даними Укргідрометцентру, на 17 червня в Україні передбачали грози в окремих районах, град та пориви вітру 15-20 м/с. На Заході буде значний дощ, а саме перший жовтий рівень небезпеки.

Нещодавно в Україні через непогоду було знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях.

Найбільше постраждала Сумська область – 93 населених пункти, Київська – 28, Чернігівська – 21, Луганська – 19, Донецька – 5, Тернопільська – 5, Чернівецька – 3, Кіровоградська – 2, Запорізька – 2.

У Чернівецькій області було затоплено автодорогу.

Фото: PavlovskyNews

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка