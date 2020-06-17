На Івано-Франківщині жінку вбила газонокосарка

На Івано-Франківщині стався нещасний випадок – жінку вбило струмом на подвір’ї власного будинку.

Трагедія сталася у місті Надвірна 16 червня. Жінка 1967 р. н. на своїй прибудинковій території займалась косінням трави газонокосаркою, яка і уразила її електричним зарядом.

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Про це повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської області.

– 16.06.2020 м. Надвірна вул. Володимира Великого. О 20.17 на прибудинковій території, під час косіння трави газонокосаркою, жінку 1967 р. н. уразило електричним струмом, внаслідок чого вона загинула, – йдеться у повідомленні.

Жінка померла на місці. Також залишається невідомим внаслідок чого жінку вдарило струмом – несправність приладу чи його неправильна експлуатація.

Надзвичайні події Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині мати морила голодом своїх дітей. На початку червня до поліції надійшло повідомлення від 11-річного хлопчика, який розповів, що мати не готує їжу.

Працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб у помешканні побачили заплаканих та голодних дітей, а також їхню 35-річну матір, яка відходила після пиятики.

Наразі діти тимчасово перебувають у бабусі. На матір поліцейські склали адмінпротокол.

Джерело: Івано-Франківська ОДА