У Фастові на Київщині виявили убитого чоловіка, тіло якого лежало посеред вулиці.

Сигнал про убивство правоохоронці отримали увечері вівторка, 16 червня.

Невідомій жертві на вигляд 30 років, повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Поліцейські розпочали оперативні заходи для встановлення зловмисників, додав Нєбитов.

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Нове убивство у Фастові: тіло чоловіка знайшли посеред вулиці / 2 фотографии

Потрійне убивство у Фастові

У неділю, 7 червня, у Фастові затримали чоловіка, який зарізав трьох людей та напав із ножем на власну матір. Останню в тяжкому стані госпіталізували.

Убитими виявилися сестра підозрюваного та двоє квартирантів.

За потрійне убивство чоловікові загрожує довічне ув’язнення.