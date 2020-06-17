У місті Городище Черкаської області 25-річний хлопець жорстоко вбив і спалив свого сусіда, 74-річного письменника та колекціонера старовинних предметів, за 20 грн.

Він допомагав літньому чоловікові у господарстві, а за це отримував гроші.

У день вбивства хлопець вкотре прийшов до сусіда і попросив 20 грн. Коли той відмовив, він наніс йому 15 ножових поранень.

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Намагаючись приховати вбивство, він спалив будинок. Пожежу помітили мешканці міста, а потім знайшли тіло загиблого колекціонера.

Вони викликали поліцію, яка оперативно відшукала вбивцю. Нині хлопець перебуває у СІЗО.

Якщо його провину доведуть, йому загрожує довічне ув’язнення.

У селі Куліші Дніпропетровської області місцевий житель жорстоко вбив знайому. Вони разом розпивали спиртне, а потім чоловікові здалося, що жінка хоче вкрасти його телефон.

Він вбив її, а сліди злочину намагався приховати, втопивши тіло у ставку.

Але тіло жінки виловив місцевий рибалка.