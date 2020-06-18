Унаслідок шквального вітру та проливних дощів у трьох областях України спрацювала система захисту ліній електропередач. Через це знеструмлено 69 населених пунктів.

У Чернігівській області – 34, Житомирській – 27 та Київській – 8.

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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Спекотна погода в Україні стала рекордною за останні роки. Загалом синоптики прогнозують температурний максимум у червні. Температура становитиме близько 39° тепла, у гірських районах – 31°.

Середня температура упродовж місяця триматиметься на рівні +16°-21°. Але очікується велика кількість гроз, злив та граду.

Грози уже третій день поспіль залишають людей без світла та залишають по собі руйнівні наслідки.