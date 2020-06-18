Трупи сховали в сумки і закопали в лісі: на Київщині вбили закохану пару

У місті Славутич Київської області зникла закохана пара. Пізніше їх понівечені тіла були знайдені в сумках в лісі.

34-річна Юлія не виходила на зв’язок з рідними кілька днів. Батько почав переживати і поїхав до дочки. У квартирі він застав моторошну картину – вся квартира була в крові, але жінки не було.

Разом з Юлією пропав і її хлопець Михайло.

Недалеко від Славутича були знайдені їх тіла.

За словами сусідів, до пари часто приходили знайомі і з квартири неодноразово були чутні крики. Вони зловживали алкоголем і тому лайка з квартири стала для сусідів буденним явищем.

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Через проблеми з алкоголем дівчину позбавили прав на 15-річного сина. Також вона сиділа у в’язниці за крадіжку.

До пари часто приходив 39-річний Дмитро. За словами його співмешканки, компанія вживала наркотики і вбивство сталося, щоб задовольнити свої збочені фантазії.

Після того, як батько звернувся в поліцію, Дмитро зник. Поліцейські вийшли на його друга, який допомагав закопувати тіла. Через кілька днів мовчання, він розповів, де знаходяться трупи.

Дмитро поки не знайдений. Чоловіка оголосили в розшук.

Схожий випадок стався в травні у Львівській області. Закохану пару підлітків знайшли закопаними в лісі.

17-річного Юрія і 15-річну Анастасію по-звірячому забили битами, а їх понівечені тіла скинули в яму і підпалили старші знайомі.

Практично відразу поліцейські затримали двох вбивць 19-ти і 20-ти років.