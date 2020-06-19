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Факти / Надзвичайні події

Мінування не підтвердилося: у Києві відкрили станцію метро Площа Льва Толстого

Станцію метро Площа Льва Толстого в Києві і пересадку закривали 19 червня на вхід і вихід через сигнал про мінування.

Пізніше прес-служба метрополітену оголосила про відновлення руху поїздів після того, як правоохоронці провели перевірку і не виявили вибухонебезпечних предметів.

Станом на 15.30 метро працює в звичайному режимі.

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Чоловік із ножем зупиняв метро

16 червня правоохоронці шукали у метро чоловіка, який спочатку погрожував порізати себе ножем, а потім зістрибнув на колії та забіг у тунель.

Поліцейські знайшли чоловіка, в якого було поранено живіт, тільки через півгодини.

Через цей інцидент на станції Берестейська працівники метро перекривали рух поїздів на усій червоній лінії підземки.

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