У Києві жінка з 3-річною дитиною випали з вікна четвертого поверху

У Києві жінка з 3-річною дитиною випали з вікна квартири на четвертому поверсі.
У цей час у квартирі на вул. Івана Мазепи перебувала мати постраждалої жінки. За її словами, вона готувала їжу для дочки і онучки перед тим, як сталася трагедія.
– Ми дивилися телевізор, я їй їсти приготувала і дитині… Вона у спальні була з дитиною…, – розповіла жінка.
За словами матері, її дочка піддавалася насильству з боку співмешканця і страждала на депресію.
Про стан жінки та її дитини поки інформації немає.
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Домашнє насильство у Києві
Карантин не призвів до сплеску домашнього насильства у Києві, відзвітувала наприкінці травня київська влада.
Правоохоронці встановили, що від початку року від домашнього насильства постраждали 6 668 жінок та 617 чоловіків. Загалом на своїх кривдників поскаржилися 7 285 мешканців столиці.
Проти зловмисників складено 2 353 адміністративних протоколів та 1 260 заборонних приписів.
Джерело: Обозреватель
Фото: Обозреватель