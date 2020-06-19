У Києві жінка з 3-річною дитиною випали з вікна квартири на четвертому поверсі.

У цей час у квартирі на вул. Івана Мазепи перебувала мати постраждалої жінки. За її словами, вона готувала їжу для дочки і онучки перед тим, як сталася трагедія.

– Ми дивилися телевізор, я їй їсти приготувала і дитині… Вона у спальні була з дитиною…, – розповіла жінка.

За словами матері, її дочка піддавалася насильству з боку співмешканця і страждала на депресію.

Про стан жінки та її дитини поки інформації немає.











У Києві жінка з 3-річною дитиною випали з вікна четвертого поверху / 3 фотографии

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Домашнє насильство у Києві

Карантин не призвів до сплеску домашнього насильства у Києві, відзвітувала наприкінці травня київська влада.

Правоохоронці встановили, що від початку року від домашнього насильства постраждали 6 668 жінок та 617 чоловіків. Загалом на своїх кривдників поскаржилися 7 285 мешканців столиці.

Проти зловмисників складено 2 353 адміністративних протоколів та 1 260 заборонних приписів.

Джерело: Обозреватель

Фото: Обозреватель