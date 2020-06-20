Колишній український військовослужбовець, який пройшов службу в районі Операції об’єднаних сил в 2018-2019 роках, планував здійснити низку терактів в Україні.

Зловмисник планував підірвати 59-й військовий госпіталь у Сєвєродонецьку і залізничну станцію в Рубіжному, де зазвичай військові ЗСУ розвантажують військову техніку.

Для цього колишній боєць заклав біля об’єктів вибухові пристрої, які розшукали і вилучили правоохоронці.

Слідство ведеться за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (замах на злочин, терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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Колишній боєць ООС планував підірвати госпіталь і залізничну станцію / 4 фотографии

Відвернений теракт у Харкові

У січні Служба безпеки України затримала бойовика “ЛНР”, який планував теракти в місті.

Для цього житель Харкова, який сам колись вступив до лав ворога, збирав інформацію про залізничні станції, автовокзали і метрополітен.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили бойові гранати та шашки з електродетонатором.