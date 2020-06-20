У Києві біля Південного моста дістали тіло чоловіка

У Дарницькому районі Києва рятувальники дістали з води тіло чоловіка. Орієнтовно, йому близько 30 років.

У ДСНС надійшло повідомлення про те, що в річці Дніпро біля Південного моста знаходиться тіло людини.

На місце події прибули рятувальники. Вони з’ясували, що на відстані 4 м від берега на глибині 3 м знаходиться тіло чоловіка.

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Його дістали з води за допомогою водолазно-рятувального обладнання. Зараз з’ясовуються всі деталі і причини того, що сталося.

Статистика таких випадків в Україні невтішна. Тільки за червень по всій Україні потонули понад 90 осіб.

Найпоширеніші причини нещасних випадків: купання в нетверезому стані, нехтування правилами безпечної поведінки на воді. Також часто дорослі залишають дітей без нагляду, що призводить до негативних наслідків.

Днями в озері Чисте, що у місті Сєвєродонецьк, рятувальники виявили тіло чоловіка і його дев’ятирічного сина. Майже через півтори години пошуків водолази з дна озера дістали тіла чоловіка і дитини.