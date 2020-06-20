У Подільському районі Києва на проспекті Свободи, 4 сталася пожежа в житловому будинку.

Рятувальники, що прибули на місце встановили, що пожежа сталася в одній з житлових кімнат 3-кімнатної квартири на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Рятувальники вивели на безпечну відстань 10 жителів з верхніх поверхів. Як тільки бійці відкрили двері квартири, де виникла пожежа, практично відразу в коридорах утворилося сильне задимлення.

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Пожежа сталася на площі 10 кв. м. У результаті інциденту жертв немає. Однак постраждали меблі в квартирі і особисті речі. Зараз з’ясовуються всі деталі події.

Днями в Шевченківському районі Києва чоловік вистрибнув з палаючої квартири, в якій згодом виявили труп жінки.

Причину смерті жінки, тіло якої виявили під час гасіння пожежі, встановлюватимуть правоохоронці.