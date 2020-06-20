У центрі Києва загорілася будівля ПАТ Київпроект, яка знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького.

На місце пожежі оперативно прибули рятувальники ДСНС. На відео, яке опублікували журналісти, видно, що вогонь, попередньо, вдалося приборкати. Горів один із поверхів будівлі.

Про причини загоряння та можливих постраждалих інформації поки немає.

Згідно з повідомленнями очевидців, пожежа в будівлі Київпроекту була сильною, бо її бачили з віддалених вулиць.

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Загалом столичні вогнеборці за минулий тиждень ліквідували 139 пожеж та 12 аварій, під час яких врятували чотирьох людей, зокрема, одну дитину.