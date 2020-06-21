ДТП у Дніпрі: загинуло двоє дорослих та дворічна дитина

На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло троє осіб, серед яких – дворічна дівчинка.

Про це повідомили у прес-службі поліції області.

Із важкими травмами було госпіталізовано ще чотирьох постраждалих – серед них однорічна та семирічна дитина.

Читайте: Під Вінницею п’яна жінка збила чотирьох дітей, 8-річний хлопчик у комі







Авто опинилося під вантажівкою: в ДТП під Дніпром загинула дворічна дівчинка / 2 фотографии

На автодорозі Дніпро-Запоріжжя (за 30 км від Дніпра) автомобіль Nissan на великій швидкості врізався у причеп автомобіля DAF, наполовину опинившись під вантажівкою.

За даним фактом поліція внесла відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 ККУ. Обставини ДТП встановлюються.