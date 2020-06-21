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Факти / Надзвичайні події

Авто опинилося під вантажівкою: в ДТП під Дніпром загинула дворічна дівчинка

На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло троє осіб, серед яких – дворічна дівчинка.

Про це повідомили у прес-службі поліції області.

Із важкими травмами було госпіталізовано ще чотирьох постраждалих – серед них однорічна та семирічна дитина.

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  • ДТП у Дніпрі: загинуло двоє дорослих та дворічна дитина
  • ДТП у Дніпрі: загинуло двоє дорослих та дворічна дитина
  • ДТП у Дніпрі: загинуло двоє дорослих та дворічна дитина
  • ДТП у Дніпрі: загинуло двоє дорослих та дворічна дитина
Авто опинилося під вантажівкою: в ДТП під Дніпром загинула дворічна дівчинка / 2 фотографии

На автодорозі Дніпро-Запоріжжя (за 30 км від Дніпра) автомобіль Nissan на великій швидкості врізався у причеп автомобіля DAF, наполовину опинившись під вантажівкою.

За даним фактом поліція внесла відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 ККУ. Обставини ДТП встановлюються.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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