У Дніпрі під час обшуку будинку місцевого мешканця правоохоронці знайшли арсенал зброї та боєприпасів – усе вилучили та направили на експертизу.

У чоловіка вилучили тубус від гранатомету РПГ-26, нарізний карабін з оптичним прицілом, гладкоствольну двоствольну рушницю, а також:

оптичний приціл;

шість шомполів та три приклади;

20 пістолетних магазинів;

три пістолетні стволи;

обріз калібром 12 мм;

пневматичну рушницю;

гладкоствольну двоствольну рушницю з ознаками заміни складових частин;

пластикову коробку з дробом та 129 патронів різного калібру.















Гранатомет і карабін: у мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї / 4 фотографии

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За зберігання арсеналу чоловіку загрожує від трьох до семи років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження.

14 травня в Харкові співробітник спецназу викликав патрульних, щоб знешкодити іграшковий автомат. Він помітив пістолет в салоні автомобіля, коли проходив повз і подумав, що це справжня зброя.