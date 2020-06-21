У мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї

У Дніпрі під час обшуку будинку місцевого мешканця правоохоронці знайшли арсенал зброї та боєприпасів – усе вилучили та направили на експертизу.
У чоловіка вилучили тубус від гранатомету РПГ-26, нарізний карабін з оптичним прицілом, гладкоствольну двоствольну рушницю, а також:
- оптичний приціл;
- шість шомполів та три приклади;
- 20 пістолетних магазинів;
- три пістолетні стволи;
- обріз калібром 12 мм;
- пневматичну рушницю;
- гладкоствольну двоствольну рушницю з ознаками заміни складових частин;
- пластикову коробку з дробом та 129 патронів різного калібру.
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За зберігання арсеналу чоловіку загрожує від трьох до семи років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження.
14 травня в Харкові співробітник спецназу викликав патрульних, щоб знешкодити іграшковий автомат. Він помітив пістолет в салоні автомобіля, коли проходив повз і подумав, що це справжня зброя.