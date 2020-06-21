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Факти / Надзвичайні події

Гранатомет і карабін: у мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї

У Дніпрі під час обшуку будинку місцевого мешканця правоохоронці знайшли арсенал зброї та боєприпасів – усе вилучили та направили на експертизу.

У чоловіка вилучили тубус від гранатомету РПГ-26, нарізний карабін з оптичним прицілом, гладкоствольну двоствольну рушницю, а також:

  • оптичний приціл;
  • шість шомполів та три приклади;
  • 20 пістолетних магазинів;
  • три пістолетні стволи;
  • обріз калібром 12 мм;
  • пневматичну рушницю;
  • гладкоствольну двоствольну рушницю з ознаками заміни складових частин;
  • пластикову коробку з дробом та 129 патронів різного калібру.
  • У мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї
  • У мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї
  • У мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї
  • У мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї
  • У мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї
  • У мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї
  • У мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї
  • У мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї
Гранатомет і карабін: у мешканця Дніпра знайшли арсенал зброї / 4 фотографии

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За зберігання арсеналу чоловіку загрожує від трьох до семи років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження.

14 травня в Харкові співробітник спецназу викликав патрульних, щоб знешкодити іграшковий автомат. Він помітив пістолет в салоні автомобіля, коли проходив повз і подумав, що це справжня зброя.

Джерело: Нацполіція

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