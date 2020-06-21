Відео перших секунд після потужного вибуху в одній із квартир будинку на Позняках з’явилося у мережі.

На моторошних кадрах ролика видно, як стіни між квартирами будинку буквально розламалися на частини.

Оператор знімав руїни із сусіднього, розташованого впритул до під’їзду. Під час зйомки він використав нецензурну лексику.

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Всі стіни будинку покрилися шаром пилу, а віконне скло вилетіло на вулицю.

– Один з місцевих Давид, який проживає на четвертому поверсі, розповів, що під час евакуації чув крики про допомогу під завалами і бачив людей у закривавленому одязі, які шукали своїх сусідів та співмешканців на майданчику, – повідомив журналіст, який поширив ролик на своїй сторінці у Facebook.

Вибух у Києві стався 21 червня в одному із житлових будинків на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.

Наразі відомо про двох загиблих осіб, точна кількість постраждалих уточнюється.

На фото та відео з місця вибуху на Позняках помітно, що навколо огородженої території будинку зібралися десятки киян із сусідніх будинків.

За словами очевидців, у повітрі відчувається запах газу.