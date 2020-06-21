З багатоповерхівки на вулиці Крушельницької у Київ, де стався вибух, евакуювали 23 людей, трьох врятовано, загинула літня жінка, повідомив на брифінгу прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

За його словами, особа загиблої жінки встановлюється.

Водночас він не заперечує, що під завалами можуть бути люди, тому рятувальна операція триває.

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Хорунжий уточнив, що нині на місці події працюють 130 рятувальників та 25 одиниць техніки, один кінологічний розрахунок та п’ять психологів.

Попередньо – вибух стався в одній із 40 квартир. Точне місце витоку газу встановлюється, експертиза триває.

У Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької 21 червня о 10.00 стався вибух у багатоповерховому будинку на 40 квартир.

Зруйновано перекриття з восьмого до четвертого поверху. Попередня причина трагедії – вибух газоповітряної суміші. Є загроза обвалення конструкцій.

Рятувальники евакуювали 23 людини. Загинула літня жінка.

У поліції та мер Києва Виталій Кличко раніше говорили про двох загиблих.

Фото: КМДА