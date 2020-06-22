Відео вибуху в будинку на Позняках у Києва, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей, з’явилося в мережі.

Момент вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі вранці 21 червня зняла вулична відеокамера.

Судячи з того, що камеру, яка знаходиться на віддаленій вулиці, аж струсонуло, вибух був дуже потужним.

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Вибух на Позняках – доля двох людей досі невідома

Cтаном на 18.00 рятувальники ДСНС працюють на четвертому поверсі в зруйнованій квартирі, де потрібно розпиляти плити для їхнього подальшого підняття краном.

Досі невідомо, чи забрав вибух на Позняках життя ще двох людей – їх шукають.

Раніше під час проведення робіт з-під завалів вилучили тіла трьох осіб – двох жінок та одного чоловіка.

Попередньо, правоохоронці розглядають версії про те, що в будинку стався вибух газоповітряної суміші, або вибух невідомого вибухового пристрою.

Мешканці під’їзду, квартири в якому зруйновані внаслідок надзвичайної події, нині мешкають в інтернаті.

Влада Києва заявила про виділення постраждалим від вибуху 30 млн грн.