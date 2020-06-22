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Факти / Надзвичайні події

Масштабна ДТП у Києві: рух Хрещатиком перекрили, у місті 5-бальні затори

У центрі Києва на вулиці Хрещатик сталася аварія – тут зіткнулися чотири автомобілі.

Через аварію проїзд від Майдану незалежності до Бессарабської площі фактично перекритий. Інформації про постраждалих немає.

Також ДТП спричинила серйозні затори, які сягнули 5 балів. Зокрема, зупинилася вся вулиця Хрещатик, стоять Володимирський узвіз та Петрівська алея.

 

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Добрий ранок.Біля ЦУМ. Вул. Хрещатик #Дтп #Киев

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

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Крім того, ранкові затори у столиці вже традиційно утворилися на Набережному шосе, проспекті Перемоги, вулиці Жилянській та Саксаганського.

ДТП у центрі Києва: на Хрещатику перекрили рух

Зупинився рух на Північному мосту і проспекті Степана Бандери. Частково утворилися затори і на мосту Патона та Дарницькому мосту.

Щоб зменшити кількість аварій та кількість випадків перевищень швидкості, на початку червня в Києві встановили камери, які фіксують порушення ПДР.

За перевищення швидкості водії отримуватимуть квитанції зі штрафами поштою. Цифри залежатимуть від того, наскільки перевищена швидкість. Якщо на 20 км/год, тоді 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.

Фото: Dreamstime

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