Вибух на Позняках - останні новини з місця

Станом на ранок 22 червня відомо про п’ять постраждалих в результаті вибуху в будинку на Позняках.
Загинули троє людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва.
Нині працюють психологи, які надають допомогу евакуйованим жителям.
Рятувальники зміцнили конструкції будинку, щоб він не розвалився.
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До проведення робіт залучено понад 460 осіб та 70 од. техніки.
Вибух на Позняках
21 червня у Дарницькому районі міста Києва стався вибух у житловому будинку. За попередніми даними вибухнула газоповітряна суміш.
Знищені квартири з четвертого по восьмий поверх. Всього постраждало 40 квартир.
Мешканців будинку евакуювали та розмістили у інтернаті на Харківському шосе. Ще частину людей забрали родичі та друзі.
У поліції розглядають кілька версій – від вибухового пристрою до протікання газової труби.