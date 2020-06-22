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Факти / Надзвичайні події

Цілу ніч розбирали завали – останні новини із місця вибуху на Позняках

Станом на ранок 22 червня відомо про п’ять постраждалих в результаті вибуху в будинку на Позняках.

Загинули троє людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва.

Нині працюють психологи, які надають допомогу евакуйованим жителям.

  • Вибух на Позняках - останні новини з місця
  • Вибух на Позняках - останні новини з місця
  • Вибух на Позняках - останні новини з місця
  • Вибух на Позняках - останні новини з місця
  • Вибух на Позняках - останні новини з місця
  • Вибух на Позняках - останні новини з місця
  • Вибух на Позняках - останні новини з місця
  • Вибух на Позняках - останні новини з місця
Цілу ніч розбирали завали – останні новини із місця вибуху на Позняках / 4 фотографии

Рятувальники зміцнили конструкції будинку, щоб він не розвалився.

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До проведення робіт залучено понад 460 осіб та 70 од. техніки.

Вибух на Позняках

21 червня у Дарницькому районі міста Києва стався вибух у житловому будинку. За попередніми даними вибухнула газоповітряна суміш.

Знищені квартири з четвертого по восьмий поверх. Всього постраждало 40 квартир.

Мешканців будинку евакуювали та розмістили у інтернаті на Харківському шосе. Ще частину людей забрали родичі та друзі.

У поліції розглядають кілька версій – від вибухового пристрою до протікання газової труби.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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