21 червня о 10.00 на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вибух, який зруйнував частину будинку. Три людини загинули, десятки жителів будинку залишилися без даху над головою. Серед версій – вибух газоповітряної суміші, причини та винуватці поки вставновлюються, а у поліції уже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Факти ICTV вирішили розібратися, на яку допомогу можуть розраховувати потерпілі.

Будинок на Позняках, у якому стався вибух, був побудований у 1996 році, йдеться на сайті Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва. Дата капітального ремонту, як і дата останнього ремонту, – не зазначені, технічний стан – задовільний. У будинку було 237 житлових квартир.

Чи отримають постраждалі житло – варіанти

Серед такої кількості власників квартир отримати безкоштовне альтернативне житло від держави можуть лише особи, які належать до незахищених категорій населення.

– Пенсіонери, інваліди або багатодітні батьки можуть отримати альтернативне житло без вимоги платити за це. Це не обов’язок, однак держава може його надати, – говорить юрист Іван Ліберман.

Що стосується інших, то для них рятівником могла б стати страхова компанія, але для цього житло треба було застрахувати.

Надати нове житло постраждалим може і винуватець вибуху, але для цього у суді має бути доведена його провина, і після цього його зобов’яжуть виплатити компенсації чи надати нову квартиру. У цій ситуації є два сценарії.

– Якщо винуватець – це не фізична особа, а комунальне підприємство, наприклад, Київгаз, то всі стягнення будуть покладатися на юридичну особу. Якщо це фізична особа, то вона буде нести відповідальність, – додає юрист.

Але винуватець події міг померти у результаті вибуху чи виявитися неплатоспроможним, у такому разі власники квартир не отримають житла.

– Якщо винуватець помер або не є платоспроможним, людина та його діти та внуки залишаються довічними боржниками. І люди самі будуть вирішувати це питання, – пояснює Іван Ліберман.

Компенсації родичам загиблих

Інша ситуація з родичами загиблих під час вибуху.

– Є стаття у Цивільному кодексі України, яка говорить, що якщо злочин призвів до загибелі людей, але заздалегідь було доведено, що це злочин, а не чиясь халатність, а особа-злочинець загинула чи неплатоспроможна, тоді держава зобов’язана відшкодувати матеріальний збиток його родичам – матеріальний, але не моральний, – говорить юрист.

Позов до суду – чому це поки неможливо

Постраждалі можуть звернутися до суду та вимагати компенсації від винуватця вибуху, але тут не все так просто: спочатку треба встановити, хто він. А на це потрібен час.

– У разі звернення до суду кожна сторона має надати обставини через які вона посилається до суду. Але треба встановити винуватця. Поки не будуть проведені відповідні експертизи, постраждалі не зможуть позиватися до суду, – пояснює Іван Ліберман.

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Обіцяне три роки чекають: коли чекати допомогу від влади

Мер Києва уже анонсував, що місцева влада столиці готова виплатити постраждалим 30 млн грн допомоги, таку ж суму може надати і Кабмін.

На думку, юриста – це позитивний крок влади, але ці кошти люди нескоро побачать.

– Це все буде не завтра, це буде частинами, це буде адресно, для цього треба буде зібрати велику кількість паперів, треба буде дочекатися висновків експертиз, які тягнуться місяцями і навіть роками. Це дуже довга справа, – пояснює Іван Ліберман.

Крім того, за його словами, людям ще треба буде довести, що вони мають право на цю компенсацію.

Доля будинку

Як повідомив Віталій Кличко, будинок будуть демонтувати. Наразі у ньому встановили зміцнюючі балки. Юрист пояснив, хто за це відповідатиме.

– Ліквідація будинку ухвалюється колегіально, виконується місцевими, центральними бюджетами або резервними фондами, – пояснює Іван Ліберман.

Коментар Київгазу

За інформацією Київгазу, будинок був повністю газифікований, в ньому встановлені індивідуальні лічильники. Останнє планово-технічне обслуговування проводилося в 2018 році, тоді до будинку зауважень не було, в червні 2020 року в будинку проводилася планова перевірка і заміна лічильників.

– У компанії досі не можуть зрозуміти, такої потужності вибуху ми не бачили. Витоку газу не було, – розповів заступник голови правління з виробничих питань, головний інженер Київгазу Андрій Лях.

За його словами, зараз Київгаз повністю співпрацює з поліцією і надає всі документи.

Людмила Грубнік