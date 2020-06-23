Біля села Чучмани Львівської області двоє людей загинули в ДТП. Троє отримали травми.

Аварія сталася близько 8.00 на трасі Київ-Чоп.

Встановлено, що мікроавтобус Mercedes під час розвороту не надав переваги в русі автомобілю Renault, за кермом якого перебував 56-річний чоловік.

В результаті зіткнення загинули два пасажири мікроавтобуса, які були жителями Золочівського району. Їм було 28 і 34 роки.

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31-річний водій мікроавтобуса і ще один пасажир доставлені в реанімацію. Також госпіталізований водій Renault.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки або експлуатації транспорту.

У лютому у Львівській області зіткнулися автомобіль Volkswagen, яким керував 29-річний житель Пустомитівського району та маршрутка БАЗ Львів-Дубляни, під керуванням 49-річного львів’янина.

Тоді в результаті ДТП водій легковика від отриманих травм помер на місці події, а його 16-річний пасажир був госпіталізований.