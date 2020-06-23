Одесит вистрілив з мисливської зброї у компанію молоді

В Одесі 56-річний чоловік влаштував стрілянину на причалі по вулиці Шкіперській. Там компанія молодих людей віком від 16 до 19 років гучно святкувала день народження.

Чоловікові не сподобалось таке сусідство і, ймовірно, з мисливської зброї він здійснив кілька пострілів у бік відпочиваючих.

Унаслідок інциденту постраждали двоє хлопців 17 та 19 років, вони звернулися до медиків за допомогою.

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Зловмисник затриманий, його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство із застосуванням зброї йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Посилення карантину в Одесі

З 22 червня в Одесі посилили карантин і заборонили роботу закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одна особа на 5 м².

Обмежено дозволену кількість людей у громадському транспорті – усі пасажири повинні сидіти.

Крім того, орендарям пляжів рекомендують забезпечити півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками та розміщувати за ними не більше чотирьох людей.

Також перевіряють одеські пляжі на дотримання протиепідемічних вимог.